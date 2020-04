Chi fa scambio di coppia e chi va a consolare l'amica per la morte di una gallina: raffica di multe

Raffica di controlli del weekend di Pasqua in Bassa Romagna da parte della Polizia locale, che hanno visto impegnate complessivamente 34 pattuglie di cui 4 con auto senza segni distintivi dalle 7:00 all'1. Gli agenti hanno effettuato 59 posti di blocco, di cui due con incanalamento di tutti i veicoli in transito, per un totale di 865 persone e 758 veicoli controllati. Controlli anche in 144 esercizi commerciali, e in totale sono state 38 le sanzioni elevate per ingiustificato motivo negli spostamenti: tra queste, tre giovani hanno dichiarato che stavano andando a uno scambio di coppia. Un uomo, invece, ha detto che si stava recando da un'amica per consolarla della morte di una gallina. La Polizia locale invita i cittadini a non abbassare la guardia e muovervi solo per necessità e urgenze.

