Chiusi gli uffici anagrafe ed elettorale: servizi bloccati in diverse sedi

Sabato 20 gli uffici di anagrafe dello sportello polifunzionale in via Berlinguer 68 e l’ufficio elettorale in via Berlinguer 54 saranno chiusi al pubblico al fine di consentire il subentro dell’anagrafe del Comune di Ravenna nell’anagrafe nazionale della popolazione residente: per motivi tecnici non sarà possibile accedere al software gestionale di anagrafe. Rimarrà aperto solamente, dalle 8.30 alle 12.30, l’ufficio di stato civile.

Per gli stessi motivi tecnici non potranno essere svolti i servizi di anagrafe e di elettorale (es. certificazione, cambi di indirizzo, carte d’identità e duplicati tessere elettorali) nelle sedi degli uffici decentrati di Sant’Alberto, San Pietro in Vincoli, Roncalceci, Castiglione, Mezzano, Piangipane, Marina di Ravenna. Questi uffici resteranno comunque aperti per tutti i servizi non anagrafici (es. Cup).