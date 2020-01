Ciclismo, nasce il 'Giro di Romagna per Dante': ecco quando si svolgerà la corsa a tappe

È stato presentato martedì, a Milano, il 43esimo Giro d’Italia Giovani Under 23 Enel, la più prestigiosa e ambita corsa a tappe al mondo per ciclisti Under 23 che si svolgerà dal 4 al 14 giugno 2020. Si rinnova per il quarto anno consecutivo la sfida internazionale tra i migliori talenti mondiali, la più grande occasione di confronto e crescita per il movimento ciclistico italiano, che nel 2019 ha visto i primi frutti del grande lavoro svolto negli ultimi anni con i successi di Samuele Battistella ai Campionati del mondo su strada, di Alberto Dainese agli Europei e con il 2° posto di Giovanni Aleotti al Tour de l’Avenir. Proprio il giovane emiliano sarà uno degli italiani più attesi nell’edizione 2020 del Giro d’Italia Giovani Under 23, che toccherà 5 Regioni: Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino e Lombardia.

E il 2020 vedrà anche il lancio, da parte degli stessi organizzatori del Giro U23, di un altro progetto che unisce cultura e ciclismo: il “Giro di Romagna per Dante Alighieri”, corsa a tappe per Under 23 ed Elite che si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio e che sarà uno dei primi appuntamenti celebrativi dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, avvenuta nel 1321.