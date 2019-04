Ciclismo, viabilità modificata per la 'Gran Fondo le Cime di Romagna'

Domenica 7 aprile si disputa a Faenza la 17esima edizione della “Gran Fondo Le Cime di Romagna”, raduno cicloturistico organizzato dall’associazione sportiva dilettanti Avis di Faenza. Per consentire lo svolgimento della gara, che nelle ultime edizioni ha visto al via migliaia di concorrenti, è stata emessa un’ordinanza che vieta la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, esclusi quelli autorizzati, dalle ore 5.00 alle 10.00, in piazza del Popolo.

Per l’avvio della gara sarà, inoltre, temporaneamente sospesa la circolazione di tuti i veicoli anche nelle seguenti strade: corso Matteotti, via Batticuccolo, via Argnani e il ponte Rosso. Infine, dalle ore 6.00 alle 18.00, divieto di transito e sosta, a esclusione dei veicoli autorizzati dall’organizzazione, nel parcheggio di via Oberdan, nel piazzale antistante la mensa Gemos e davanti al circolo Nuova Europa.