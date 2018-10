A Bagnacavallo il conferimento della cittadinanza onoraria a "Mamma Erasmus"

Si intitola "Europa, il futuro è giovane – Dagli scambi scolastici all’Erasmus: esperienze bagnacavallesi oltre i confini" l’iniziativa in programma sabato alle 15 a Bagnacavallo. Promosso dal Comune con l’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim, l’evento intende celebrare il conferimento della cittadinanza onoraria di Bagnacavallo alla professoressa Sofia Corradi, nota come “Mamma Erasmus”. La cerimonia si terrà nella Sala Oriani dell’ex convento di San Francesco e sarà l’occasione per festeggiare non soltanto l’ideatrice del Programma Erasmus ma anche le esperienze bagnacavallesi di scambi giovanili internazionali. Da oltre vent’anni, infatti, ragazze e ragazzi bagnacavallesi si affacciano all’Europa grazie ai rapporti di amicizia e gemellaggio coltivati dal Comune e dall’associazione Amici di Neresheim, con la preziosa collaborazione dell’Istituto comprensivo Berti.

All’appuntamento sono stati invitati in particolare i giovani bagnacavallesi che nel 2018 diventano maggiorenni e che per l’occasione riceveranno in omaggio una copia della Costituzione italiana. I ragazzi porteranno anche le loro testimonianze degli scambi effettuati con i coetanei delle città di Stone, in Inghilterra e Neresheim, in Germania, durante gli anni della scuola secondaria di primo grado a Bagnacavallo. Interverranno la referente dell’Istituto comprensivo Adriana Pasi e l’assessore alle Politiche educative Ada Sangiorgi. Sarà poi la volta dell’associazione Amici di Neresheim, rappresentata da Francesco Ravagli, che introdurrà le molteplici occasioni di scambio, dialogo e conoscenza promosse in questi lunghi anni di attività. Fra queste figurano i contatti con studentesse e studenti che da Bagnacavallo sono partiti per un periodo di studio all’estero grazie all’Erasmus: alcuni di loro saranno presenti per raccontare dal vivo la loro esperienza.

Si svolgerà infine la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria alla professoressa Sofia Corradi, con interventi dell’europarlamentare Damiano Zoffoli e dell’assessore regionale Andrea Corsini. La professoressa sarà introdotta da Maria Pia Di Nonno, ricercatrice all’Università La Sapienza di Roma, autrice del libro Europa. Brevi ritratti delle Madri Fondatrici (Edizioni di Comunità) e vincitrice quest’anno del Premio Altiero Spinelli della Commissione Europea. All’iniziativa, coordinata dalla presidente del Consiglio comunale Perla Micheli, parteciperanno assessori e consiglieri comunali e alcuni rappresentanti del Consiglio regionale. Le conclusioni saranno affidate al sindaco Eleonora Proni.