Qualità della vita, criminalità altissima a Ravenna: peggio di lei solo Milano, Rimini e Trieste

Ravenna guadagna tre posizioni rispetto al 2018, ma resta comunque in fondo alla classifica per quanto riguarda l'Emilia Romagna. E' quanto emerge dall'indagine stilata da Italia Oggi e università La Sapienza. Il tradizionale studio di fine anno si è rifatto il look, per rimanere al passo con i cambiamenti economici e sociali e per individuare nuove chiavi di lettura sulla qualità della vita non solo in termini di contrapposizione Nord-Sud, ma anche di analisi "trasversale" dei fenomeni che interessano le grandi e piccole province italiane, molto diverse fra loro.

Nell’edizione 2019, sono state incluse informazioni statistiche più dettagliate sul tenore di vita; la dimensione servizi finanziari e scolastici è stata sostituita da quella "istruzione, formazione e capitale umano"; sono stati individuati nuovi "cluster" di analisi che hanno dato vita a cinque raggruppamenti di province omogenei in cui è possibile riscontrare caratteristiche simili. Ravenna ha chiuso al 57esimo posto (l'anno scorso era al 60esimo): peggio di lei, in Regione, solo Rimini, quest'anno al 60esimo posto. Forlì-Cesena ha chiuso invece al 21esimo posto a livello nazionale, guadagnando ben otto posizioni rispetto allo scorso anno.

La classifica

Ravenna è passata dalla 32esima alla 13esima posizione nella classifica riguardante il settore "Affari e Lavoro", con un bel guadagno di posizioni. Per quanto concerne la voce "tasso di occupazione", Ravenna scala un gradino rispetto all'anno scorso e si piazza alla 17esima posizione (nel capitolo "tasso di disoccupazione", però, è alla 20esima posizione rispetto alla 53esima del 2018). 41esimo posto per il "numero di start-up e pmi innovative per 100mila imprese registrate" (nel 2018 era 46esima).

Balzo estremamente negativo nella classifica "Ambiente": se nel 2018 Ravenna occupava la 33esima posizione, quest'anno si trova solo alla 71esima. - è al quarto posto per le "dispersioni nella rete idrica", al 103esimo (su un totale di 107) per la "raccolta di rifiuti urbani", al 49esimo per la "densità di piste ciclabili nei capoluoghi", al 34esimo nella categoria "verde urbano nei capoluoghi" e al 55esimo per l'"offerta di trasporto pubblico nei capoluoghi".

Nella sezione "Reati e sicurezza", Ravenna si conferma tra le città più "criminali" d'Italia, fermandosi solo alla 104esima posizione (peggio di lei solo Trieste, Milano e Rimini): si trova al 105esimo posto per i "reati connessi al traffico di stupefacenti per 100mila abitanti" (peggio solo Roma e Genova), stessa posizione per i "reati connessi allo sfruttamento della prostituzione per 100mila abitanti", alla 94esima per "scippi e borseggi per 100mila abitanti" e alla 51esima per "furti d'auto per 100mila abitanti". Male anche i "furti in appartamento" (99esima posizione) e "altri furti" (96esima), così come le "rapine in banche e uffici postali" (104esima posizione) e le "truffe e frodi informatiche" (74esima).

Per quanto riguarda la categoria "Sicurezza sociale", dati negativi in merito agli "infortuni sul lavoro": Ravenna è al 102 esimo posto. 32esima posizione per quanto concerne i "morti e feriti per 100 incidenti stradali, 51esima per i "reati a sfondo sessuale contro minori". Nella sezione "Istruzione e formazione", Ravenna si piazza al 34esimo posto: è al 13esimo per le "persone in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria", ma solo all'82esimo per le "persone in possesso di laurea e altri titoli terziari". Si parla poi di "Sistema salute": dati buoni per Ravenna, che guadagna il 23esimo posto (prima in Romagna).

Infine il "Tempo libero e turismo": buona performance di Ravenna, al 28esimo posto, così come è al decimo per gli "alberghi per 100mila abitanti" e al 12esimo per "sale cinematografiche per 100mila abitanti". 13esima posizione per le "associazioni ricreative, artistiche e culturali".