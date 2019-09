Escort e over 45, trasgressione senza età: il lato piccante di Ravenna

La sessualità non ha età. Sono da sfatare i luoghi comuni per cui uomini e donne provino un calo del desiderio con l’avanzare degli anni. Dopo i 45 e soprattutto i 50 si tende a vivere una seconda giovinezza dal punto di vista sessuale. Gli uomini diventano più disinibiti, propendono alla trasgressione, poichè raggiungono una certa maturità oltre a subire un cambiamento biologico.

Nella classifica delle città con la maggioranza degli utenti del sito over 45 stilata da Escort Advisor, Ravenna si piazza al 68esimo posto, preceduta da Faenza al 52esimo. In Emilia Romagna guida Bologna (terza in Italia), seguita da Reggio Emilia (18esima) e Modena (22esima). Nella classifica regionale Rimini si piazza quarta (24esima) davanti a Parma (25esima). Poi ci sono Carpi (31esima) e Ferrara (35esima) prima di trovare Forlì al 38esimo. Infine Imola (63esima).

Al primo posto della classifica nazionale c'è Milano a precedere Romagna, mentre Torino è al quarto, seguito da Napoli, Firenze e Venezia. Gli utenti over 45 visitano il sito due volte e mezzo in più della media, sette volte all'anno in più invece delle circa tre della media nazionale. L’età media nazionale degli utilizzatori del sito è del 7% tra i 18 e 24 anni, del 29% tra i 25 e i 34 anni, del 28% tra i 35 e i 44 anni, del 21% tra i 45 e i 54, del 10% tra i 55 e i 64 e infine del 5% per gli over 65.

"Secondo un recente studio, infatti, molte persone over 45, entrate anche nel sesto decennio, stanno vivendo il sesso più avventuroso della loro vita, con il 62% degli intervistati che afferma di essere diventato, tra le lenzuola, addirittura più audace - spiega Escort Advisor -. Un motivo che favorirebbe la sfera sessuale sarebbe anche il maggior tempo che si ha a disposizione e in media ogni rapporto durerebbe in media circa venticinque minuti". Inoltre, "per l’83% degli ultraquarantenni il sesso è molto importante e oltre il 70% degli italiani ha rapporti sessuali da 1 a 6 volte alla settimana, percentuale più elevata rispetto alla media internazionale che si attesta al 57% per gli uomini, mentre il dato più basso lo fa registrare il Giappone con il 21%".