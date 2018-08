Claudio Spadoni entra nel direttivo dell'Istituto Beni Culturali regionale

È stato nominato a Bologna il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ibacn (Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna) che ora risulta così composto: Roberto Balzani (Presidente), Michelina Borsari (Direttrice del Festival di Filosofia di Modena), Franco Farinelli (Docente dell’Alma Mater), Claudio Spadoni (Storico dell’Arte), Marzia Zambelli (Imprenditrice). La carica è triennale e la nomina è avvenuta all’unanimità con voto segreto della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore alla Cultura Massimo Mezzetti.

"La nomina di Spadoni è un riconoscimento importante per la città di Ravenna, dove per 15 anni ha guidato il Mar con cui mantiene salde radici e dove continua la sua intensa attività nel campo dell’arte che spesso lo porta in giro per l’Italia e all’estero - commenta Ivan Simonini, presidente del comitato scientifico del Salone dei Mosaici di piazza Kennedy - Nella mia qualità di presidente del Comitato di cui Spadoni fa parte da circa un anno, sono felice di potermi complimentare con lui anche a nome degli altri componenti (Beatrice Buscaroli, Alberto Giorgio Cassani, Emanuela Fiori), di Maurizio Bucci, patron del Salone dei Mosaici, e di Piero Casavecchia, presidente dell’Associazione Tessere del ‘900. Proprio in questi giorni il nostro comitato scientifico e l’associazione hanno definito un fitto calendario di iniziative culturali per la stagione 2018-2019".