"Clonava" le auto rubate e le rivendeva alle vittime: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 37enne residente a Taranto per il reato di riciclaggio e sostituzione di persona. A seguito di complesse indagini da parte della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Ravenna, coordinate dalla Procura della Repubblica, martedì è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari di un cittadino italiano residente in provincia di Taranto. L’arrestato è gravemente indiziato dei reati di riciclaggio e sostituzione di persona. L’ordinanza è stata eseguita dal personale della Squadra di polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Taranto.

L’indagine ha avuto inizio nel 2017, quando in provincia di Ravenna sono stati sequestrati alcuni veicoli risultati essere cloni di altri mezzi regolarmente circolanti. A seguito degli accertamenti tecnici effettuati sui veicoli sequestrati, gli investigatori della Polizia Stradale di Ravenna hanno accertato che gli stessi altro non erano che auto oggetto di furto in altre zone d’Italia e che il riciclatore, attraverso una tecnica collaudata, riusciva a duplicare dei veicoli di proprietà di ignari cittadini apponendo sui mezzi rubati i dati identificativi di questi ultimi. Grazie a questo stratagemma, e utilizzando documenti d’identità falsi e targhe contraffatte, era riuscito a vendere in provincia di Ravenna sei auto, senza che gli acquirenti potessero accorgersi della reale provenienza del veicolo.