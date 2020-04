Coldiretti consegna colombe pasquali a medici e infermieri in ospedale

Coldiretti Ravenna e il Mercato Contadino Coperto di Campagna Amica protagonisti di un gesto di dolce vicinanza e solidarietà a favore di chi, ogni giorno, rischia la vita per curare i cittadini. Dopo aver aderito alla raccolta fondi alla raccolta fondi 'Aiuta l'Ausl Romagna, sostieni il tuo ospedale', Coldiretti Ravenna ha donato sabato mattina un carico di colombe 100% made in Italy a medici e infermieri del Reparto di Rianimazione-Terapia Intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Croci.

“Abbiamo voluto donare al reparto una 'Pasqua 100% italiana' – afferma il presidente di Coldiretti Ravenna Nicola Dalmonte - per ringraziare con un po' di dolcezza ad origine garantita il personale sanitario ravennate, in prima linea ormai da settimane per combattere il virus e curare i nostri concittadini”.

Le colombe consegnate sono realizzate esclusivamente con materie prime di origine agricola 100% italiane, a partire dal grano Giorgione, varietà di frumento tenero che rende unica questa ricetta artigiana. Un dono, quindi, che rientra anche nella mobilitazione #MangiaItaliano che Coldiretti porta avanti in difesa del Made in Italy, del territorio, dell’economia e del lavoro.

Sempre sul fronte della solidarietà, Coldiretti Ravenna ha lanciato tra dipendenti e associati la campagna 'ColdirettiXRavenna' invitandoli a tendere la mano a chi lavora giorno e notte per salvare vite umane: “E' la stessa agricoltura, d'altronde – commenta il direttore di Coldiretti Ravenna Assuero Zampini – che ci insegna, ogni giorno, l'amore per la vita”. Per aderire alla raccolta fondi è possibile donare mediante bonifico sul conto corrente Ausl IBAN IT34W0306913298100000300064 indicando nella causale 'Emergenza sanitaria Coronavirus', le generalità di chi effettua il versamento e l'ambito al quale si vuole donare (ospedale Ravenna, Rianimazione Ravenna). I fondi raccolti verranno utilizzati per acquistare strumentazione già utile oggi, ma che di certo arricchirà e completerà la dotazione di reparto e ospedale anche per il prossimo futuro.