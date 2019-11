Coltellate a glutei e cosce, aggressione che sa tanto di "avvertimento"

Coltellate sferrate a gamba e glutei: sa tanto di avvertimento l'accoltellamento avvenuto nella mattina di sabato a Faenza, in un'abitazione della zona del Borgo Durbecco. E' qui che intorno alle 8 tre individui si sono presentati in casa di un uomo, 44 anni, già noto alle forze dell'ordine. I tre hanno suonato il campanello ed è stato aperto loro. Quindi un breve diverbio e tre coltellate al residente in quella casa, con lesioni non gravi. Sono stati colpite cosce e glutei. il 44enne è stato portato in ospedale dal 118, dove gli sono state refertate ferite guaribili in 15 giorni. Sul posto anche la Squadra Mobile di Ravenna e la volante del Commissariato di Faenza, per le indagini su cosa ha originato il ferimento. Si propende per un'azione punitiva o per un avvertimento all'interno di qualche giro illegale.