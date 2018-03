Con i calici di Giovinbacco il Lions club aiuta due progetti sociali

In Municipio, a Ravenna, si è svolta la cerimonia di donazione del ricavato del service svolto dal Lions Club Ravenna Bisanzio durante la manifestazione GiovinBacco 2017 nel centro storico. Il club lionistico ravennate collabora storicamente con la manifestazione enogastronomica gestendo lo stand in Piazza del Popolo. Con la vendita del vino a scopo benefico e grazie alla collaborazione di 55 cantine romagnole che hanno donato il vino, quest’anno il service ha permesso di devolvere ben 3.207 euro destinati a due rilevanti progetti sociali di Ravenna: alla Fondazione Dopo di Noi per il progetto della Residenza di Torri di Mezzano e a Orto in Condotta, progetto di Slow Food.