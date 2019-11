Con il Black Friday iscrizioni anticipate per la Maratona di Ravenna 2020

Due giorni come "antipasto", poi il via definitivo alle iscrizioni in vista della 22esima edizione. Con gli occhi ancora pieni di stupore per la grande partecipazione alla recente Maratona di Ravenna Città d’Arte, sta per aprirsi la nuova campagna iscrizioni, quella che avrà come obiettivo domenica 8 novembre 2020, data programmata per il nuovo evento internazionale targato Ravenna Runners Club.

In occasione del Black Friday, infatti, tutti gli interessati potranno cogliere al volo l’occasione di un’apertura anticipata delle iscrizioni, che verranno poi aperte definitivamente e in forma continuativa dal 6 dicembre 2019. La promozione lanciata per il Black Friday, attiva solamente accedendo al portale online Enternow.it, metterà a disposizione 250 pettorali, 125 per la Maratona di Ravenna Città d’Arte e altrettanti per la Ravenna Half Marathon. La promozione sarà valida solo per 48 ore, ovvero nelle intere giornate di venerdì 29 e sabato 30 novembre.