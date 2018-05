Con la droga nell'auto: pusher denunciato, due patenti ritirate

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia di Lugo, a seguito di mirati servizi preventivi volti al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno denunciato all'Autorità giudiziaria di Ravenna uno straniero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, a seguito di un controllo su strada, sarebbe stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina per un totale di due grammi circa.

I servizi eseguiti su tutto il territorio di competenza della Compagnia di Lugo hanno permesso, inoltre, di segnalare all’Autorità amministrativa per i successivi provvedimenti di competenza otto persone residenti nella provincia quali assuntori di sostanze stupefacenti, permettendo di recuperare e sottoporre a sequestro amministrativo circa 30 grammi di sostanze tra marijuana, hashish ed eroina. Nella circostanza a due persone è stata anche ritirata la patente di guida.