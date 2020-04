"Con lo sport distanti ma uniti": premi per i video più divertenti

L'appuntamento "Con lo sport Distanti ma uniti" ritorna per raccontare di Cervia Equipe, la società sportiva di ginnastica artistica che ha indetto un concorso a premi aperto non solo alle proprie ginnaste e alle loro famiglie, ma anche a tante altre realtà di ginnastica artistica, tant'è che alcuni premi sono stati vinti da associazioni sportive di Cesena e di Milano.

In totale sono 8 i premi assegnati, al video più originale, al video più divertente, al video più carico, al video più atletico, al video fail, al video più elegante, al video dove le bimbe facevano da coach a un genitore, fratello, sorella, nonno, ecc. e infine il premio della critica. I premi sono 8 body, rigorosamente cuciti a mano, da Marianna Tapinassi, cuore dell'associazione sportiva Cervia Equipe che dichiara: "Visto l'obbligo di stare a casa e di rinunciare agli allenamenti, abbiamo voluto comunque allietare le giornate delle nostre atlete con un gioco divertente, rendendolo competitivo e dinamico, trasformandolo in una vera e propria gara per mantenere il fisico e lo spirito di competizione sportiva proprio di tutte le ginnaste. I video sono disponibili sulla nostra pagina fb e su instagram".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assessore allo Sport Michela Brunelli dichiara: "Le nostre associazioni sportive non smettono di stupirci in termini di creatività e ottimismo. Anche Cervia Equipe dimostra non solo la grande volontà di continuare a stare vicino alle proprie giovani atlete, ma anche la capacità di coinvolgere, in un tempo così difficile, realtà che non appartengono al nostro territorio. Lo sport ci richiama sempre all'unità e ci spinge a guardare al futuro con ottimismo, anche in un momento di grande difficoltà come quello che stiamo attraversando".