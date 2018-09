Riapre il supermercato in paese: proporrà anche gastronomia calda

Riapre al pubblico giovedì 13 settembre alle 8, in via San Giovese a San Zaccaria, il Conad city dopo la ristrutturazione per l’ampliamento dei locali. Per l’occasione insieme ai titolari saranno presenti all'inaugurazione il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, diversi membri dello staff Cia-Conad, il parroco di San Zaccaria Don Antonio Ferrari, la Presidente Provinciale della Confesercenti Monica Ciarapica e il Presidente Comunale della Confesercenti Mauro Tagiuri.

Sono stati ampliati e rinnovati gli spazi di vendita e i reparti, mentre tra le novità è stato inserito un banco di gastronomia calda. Il negozio è gestito dalla società Ville Unite srl, soci titolari sono Quarto Lazzaretti e Alba Bertozzi, marito e moglie, e i due figli Sabrina e Maurizio Lazzaretti. Nel punto vendita lavorano una ventina di persone, tra soci e dipendenti.