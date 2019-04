Cercasi nuovi agenti di Polizia locale a tempo indeterminato

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna lancia un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di quattro agenti di Polizia locale. I requisiti richiesti per poter presentare domanda, fino al 29 aprile 2019, sono il possesso della patente A (senza limiti) e B, la cittadinanza italiana, un diploma di maturità, disporre dei requisiti fisici, psichici, giuridici previsti dal bando e non essere obiettore di coscienza.

Sono previste varie prove di selezione: scritta, pratica (fisica e di abilità alla conduzione di una moto) e orale. Le materie di studio sono molte perchè molte sono le competenze della Polizia Locale. Per informazioni è possibile leggere il bando integrale sulla pagina "Concorsi" del sito dell' Unione dei Comuni della Bassa Romagna.