La Polizia locale cerca un nuovo comandante: come partecipare al concorso

L’Unione della Romagna Faentina ha emesso un bando di concorso pubblico per assegnare l’incarico di dirigente del Settore Polizia Municipale dell’Unione, con contratto a tempo determinato. Oltre ai requisiti generali per la partecipazione ai concorsi pubblici, per concorrere è richiesto il diploma di laurea in una delle seguenti discipline: Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio o titoli equiparati. Come curriculum professionale i concorrenti dovranno, inoltre, aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, oppure aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica legata alla formazione universitaria e postuniversitaria, o provenire dai settori della ricerca e della docenza universitaria.

Gli interessati devono presentare domanda entro il 23 aprile 2019. Le domande di partecipazione vanno presentate esclusivamente online all’indirizzo https://vbg.provincia.ra.it/romagnafaentina. Il bando è pubblicato integralmente nell’Albo pretorio e sul sito internet dell'Unione della Romagna Faentina nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/Bandi di concorso e procedure selettive”. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al servizio Personale e Organizzazione dell’Unione della Romagna Faentina (tel. 0546691244/0546691252/0546691231 – e-mail personale@romagnafaentina.it), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.