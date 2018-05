"La Pantofla", nel segno della continuità il rinnovo del Consiglio direttivo

Si è svolta sabato l'assemblea del Circolo Pescatori "La Pantofla" di Cervia, che ha provveduto ad approvare con voto unanime il bilancio consuntivo 2017 e il bilancio preventivo 2018, oltre al rinnovo dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci revisori dell’associazione. Il precedente Consiglio era in carica dal 2015. I 70 soci che hanno partecipato all’assemblea hanno votato i seguenti componenti in ordine di preferenze: Silvano Rovida, Alberto Pilandri, Gastone Guerrini, Renato Lombardi, Carlo Bonaldo, Roberto Zoffoli, Arnaldo Baldisserri, Sanzio Ravaglia e Andrea Foli.

Per il collegio dei sindaci revisori sono risultati eletti: Luigi Padoan, Renato Ferroni e Franco Tassinari. Il nuovo Consiglio direttivo si è riunito per la prima volta lunedì 30 aprile ed ha provveduto alla nomina del Presidente e al rinnovo delle cariche sociali. Con voto unanime dei partecipanti sono stati confermati nell’incarico di presidente Silvano Rovida, di vice presidente Alberto Pilandri (con incarico di Controllo di gestione) e di Segretario Gastone Guerrini. Sono stati inoltre definiti gli altri incarichi per coinvolgere i consiglieri nella gestione di singoli settori di operatività dell’associazione.

L’articolazione degli incarichi è la seguente: Cultura e comunicazione a Renato Lombardi; Coordinamento squadra volontari ed eventi a Carlo Bonaldo con la collaborazione di Andrea Foli, nuovo eletto; Gestione acquisti e magazzino ad Arnaldo Baldisserri; Relazioni istituzionali a Roberto Zoffoli; gestione del sito internet del Circolo Pescatori a Sanzio Ravaglia. La partecipazione dei consiglieri all’attività del Circolo è volontaria e a titolo gratuito. Nel contempo il direttivo ha deciso di fare a breve un incontro con la nuova gestione risultante dall’esito del concorso bandito dal Comune per l’assegnazione della nuova gestione. "L’iniziativa è mirata ad instaurare nuovi rapporti di collaborazione - viene spiegato -. Il Consiglio direttivo ha inoltre deciso di chiedere nuovamente un incontro alla Coop Pescatori Penso Luigi di Cervia per chiarire lo stato dei rapporti reciproci e chiarire eventuali malintesi o incomprensioni".

Le feste

Il Consiglio ha inoltre dato continuità all’impegno assunto in precedenza dall’associazione di gestire al meglio la tradizionale Festa marinara legata all’edizione 2018 dello Sposalizio del mare. La Festa marinara si svolgerà nel Piazzale Aliprandi nei giorni di giovedì 10 e venerdì 11 maggio, con apertura dello Stand gastronomico a partire dalle ore 19. Sabato 12 e domenica 13 maggio lo Stand rimarrà aperto anche dalle ore 12,30, per il pranzo, oltre che alle ore 19. L’iniziativa è possibile grazie alla disponibilità di un gruppo di 50 volontari. Nel corso delle serate di alterneranno fino a sabato per l’animazione musicale I Trapozal, i Malardot e i Pitoni. Alla domenica sera è prevista la tradizionale cuccagna sull’acqua. Nello stand gastronomico verranno serviti alcuni piatti della tradizione marinara. Particolare attenzione verrà dedicata alla valorizzazione della “Maria”, la barca storica del 1949 di proprietà del compianto Renzo Benini, che è stata donata al Circolo Pescatori dalla moglie Carmen Placuzzi e dalla figlia Francesca Benini ed è stata restaurata dai volontari del Circolo Pescatori. Attenzione verrà data anche all’attività dei Trapozal, i canterini del Circolo Pescatori