Controlli in Darsena, trovate cinque persone nell'ex sede del Consorzio agrario

Servizi di controllo nella zona della stazione ferroviaria e del quartiere Darsena. Venerdì mattina il personale della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Ravenna e del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna hanno effettuato un servizio che ha portato all’identificazione di 30 persone, di cui 5 di origine straniera.

Nel corso del controllo lungo il canale Candiano, è stato effettuato un minuzioso controllo allo stabile in stato di abbandono che fu sede del Consorzio Agrario Provinciale, all’interno del quale sono stati individuate e rintracciate cinque persone, due connazionali e tre stranieri. Questi ultimi, risultati irregolari sul territorio nazionale, sono stati condotti in Questura dove sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Ravenna per violazione del testo Unico dell’Immigrazione. Stessa sorte è toccata ad altri quattro cittadini stranieri, rintracciati e identificati nel quartiere Darsena che, dagli accertamenti degli agenti delle volanti, sono risultati non in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri in Italia.