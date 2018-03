Controlli al casello: la Finanza confisca un'auto per contrabbando

Nelle settimane scorse, nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio provinciale, i Finanzieri della Tenenza di Lugo hanno sottoposto a controllo, nei pressi dell’uscita autostradale di Faenza, un’Audi A5 con targa albanese di proprietà di un uomo residente in Italia. Trattandosi di veicolo illecitamente introdotto in territorio nazionale, in quanto immatricolato in un paese extracomunitario e non sottoposto al regime di ammissione temporanea in Italia, le Fiamme gialle hanno proceduto al sequestro per contrabbando del mezzo, che è stato affidato all’Ufficio delle Dogane di Ravenna, Autorità competente per l’accertamento dei diritti di confine evasi e per l’irrogazione delle relative sanzioni.

A conclusione del procedimento sanzionatorio, al trasgressore è stata definitivamente confiscata l’autovettura e contestato il contrabbando nell’importazione del veicolo, come previsto dalla normativa doganale che punisce con una sanzione amministrativa che va da due a dieci volte i diritti di confine evasi coloro che sottraggono al pagamento dei diritti doganali i veicoli di provenienza extraeuropea non regolarmente dichiarati all’atto dell’importazione.

Costante è l’attenzione della Guardia di Finanza di Ravenna al contrasto di un fenomeno illecito, quello dell’acquisto in Paesi extracomunitari di autovetture di lusso da parte di soggetti residenti in Italia, che oltre a costituire un’evasione dei diritti doganali, talvolta è anche finalizzato a risparmiare fraudolentemente il bollo auto e le spese di assicurazione dell’autovettura, oltre che a rendere particolarmente difficoltose le procedure per il recupero delle sanzioni comminate dalle forze di polizia per eventuali violazioni al Codice della Strada.