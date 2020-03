Controlli 'anticoronavirus' su strade e nei negozi: una denuncia

Intensa l’attività della Polizia locale di Cervia nel monitoraggio dei servizi di controllo sulle misure per la prevenzione del Coronavirus. In questo fine settimana sono stati complessivamente 803 i controlli effettuati: 643 gli esercizi commerciali e 160 le persone controllate, delle quali una è stata denunciata perchè trovata fuori casa senza una valida motivazione.

"In questo fine settimana i cittadini hanno risposto con coscienza, nel rispetto dei decreti e delle ordinanze - spiega il sindaco Massimo Medri - La Polizia locale e le altre forze dell’ordine hanno presidiato il territorio e controllato che le norme fossero rispettate, sanzionando i trasgressori. Ringrazio tutti coloro che nei vari ambiti si stanno prodigando dagli operatori medici e sanitari che sono in prima linea, alla forze dell’ordine, agli operatori economici, alla Polizia locale e il personale del Comune che si sta adoperando per gestire al meglio le varie situazioni. Un grazie a tutti i cittadini che stanno collaborando con spirito civico e responsabilità. Chiunque rilevi situazioni a rischio è pregato di segnalarlo alla Polizia locale. E’ importante rimanere in casa e uscire solo per assoluta necessità, in questo modo e agendo con scrupolo e accortezza potremo superare questo momento difficile. Ognuno di noi deve fare la propria parte, solo così potremo riappropriarci della nostra normalità".