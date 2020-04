Strade, spiagge e pinete battute al tappeto: entra in azione anche il drone

Grande dispiegamento di forze dell'ordine in campo per il weekend di Pasqua e Pasquetta. La Polizia locale e provinciale, nei loro controlli, sono state aiutate anche dal drone, che ha battuto strade, spiagge e pinete in cerca di inosservanze. I controlli saranno svolti anche per Pasquetta durante l’arco delle 24 ore. E’ previsto l’impiego di 40 agenti ogni giorno per il concorso ai servizi predisposti dalla questura, oltre allo svolgimento degli ordinari servizi di rilevazione degli incidenti stradali e di polizia amministrativa locale.

L’azione diffusa di controllo del territorio riguarderà in particolare parchi, pinete e spiagge; sono già in atto da giovedì serrate verifiche nelle località litoranee e maggiori e più intensi controlli saranno effettuati sulle arterie stradali strategiche per monitorare gli spostamenti delle persone con particolare attenzione al raggiungimento delle seconde case da parte di cittadini residenti e non residenti, con lo scopo di individuare eventuali trasgressori provenienti da fuori Ravenna; intense verifiche nei locali commerciali di generi alimentari e supermercati presenti sulla fascia costiera. Sorvegliati speciali saranno anche i punti d’imbarco e il porto”.