Controllo di vicinato a Massa Lombarda: "Noi siamo indipendenti"

“Noi referenti del gruppo Fa.Do.Ra. di Massa Lombarda, cui aderiscono circa 400 famiglie residenti in tutto il territorio comunale, divise in 4 settori territoriali, all’indomani delle polemiche suscitate a seguito del ritrovamento di materiale da scasso e di numerosi oggetti rubati avvenuto per la segnalazione di un membro di un gruppo indipendente del forese di controllo di vicinato, teniamo a precisare che la nostra associazione locale è indipendente da qualsivoglia associazione nazionale”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo controllo di vicinato di Massa Lombarda.



“Il nostro scopo primario è sempre stato e rimane il ricostruire il tessuto sociale del paese all’interno della solidarietà e della collaborazione fra cittadini e cittadini e forze dell’ordine. Riteniamo inutili se non dannose le polemiche che possono nascere da rivalità incomprensibili per scopi e fini. Consideriamo fondamentale la collaborazione più ampia a livello territoriale per le allerte “di prossimità”, ma ribadiamo con forza la nostra indipendenza e il radicamento esclusivamente territoriale”.