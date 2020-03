Coronavirus, cinquemila euro all'ospedale per aiutare nella ricerca

L’associazione "Allergie... Odv Latex-Nichel" ha donato seimila euro all’ospedale di Ravenna. In particolare è stato fatto un bonifico bancario di 5.000 euro alla rianimazione dell’ospedale Santa Maria delle Croci e di mille euro alla ricerca del virus. "Si vuole ringraziare tutti gli angeli in prima linea - spiegano dall'associazione - e riportare la testimonianza di una persona coinvolta in prima linea nel nostro ospedale di Ravenna: “Aiutiamoci per aiutarvi! Abbiamo tanto bisogno… Chi può rimanga assolutamente a casa!".

