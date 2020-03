Coronavirus, dalla cooperativa 10mila euro per l'ospedale di Lugo

La Cab Massari di Conselice ha donato 10.000 euro alla Ausl Romagna in favore dell’ospedale Umberto I di Lugo, per dare un aiuto concreto e un segnale di sostegno a tutto il personale sanitario impegnato nella drammatica emergenza causata dalla pandemia da Coronavirus. La Cab Massari, come le altre cooperative braccianti della provincia di Ravenna aderenti a Promosagri, pur tra grandi difficoltà continua a operare per garantire la filiera delle forniture alimentari così importanti in questo periodo rispettando le prescrizioni previste a tutela dei soci lavoratori.

