Coronavirus, dalla squadra di ciclisti una donazione all'ospedale

Anche l’asd Dorobike Team, piccola squadra amatoriale di ciclismo con sede nel territorio ravennate, partecipa alla raccolta fondi a favore della Terapia Intensiva dell’ospedale di Ravenna, e lo ha fatto con una donazione di 650 euro. “Una piccola somma se la confrontiamo alle grandi realtà del territorio – esordisce il presidente Marco Cavina – abbiamo ritenuto opportuno dare un segnale, anche se piccolo, di unità e riconoscimento verso chi ogni giorno fa del proprio lavoro una missione per il bene comune prima che del sostentamento economico. Come gruppo praticante attività sportiva, dobbiamo essere i primi testimoni della salute, del benessere e soprattutto dello spirito di squadra… un concetto di squadra oggi molto ampia che va fuori dai colori sociali, una grande squadra per vincere questa sfida a cui nessuno avrebbe voluto partecipare".

"Sono contento – continua Cavina – del piccolo supporto di tutti i ragazzi impegnati già singolarmente in varie iniziative nei propri paesi di residenza e associazioni in questi operanti. In squadra abbiamo diversi operatori del soccorso e della sicurezza pubblica, conosciamo in prima persona l’impegno e la vocazione di questi operatori. La stagione agonistica, per alleggerire, purtroppo è stata compromessa, avevamo iniziato molto bene, ma siamo certi e consapevoli che con il contributo di tutti si possa tornare presto a divertirci assieme uniti dalla nostra grande passione".