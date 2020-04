Coronavirus, dalle banche 24mila euro all'ospedale di Faenza

Crédit Agricole Italia e Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza hanno stanziato 24.000 euro destinati a supportare il personale medico dell’ospedale “degli Infermi” di Faenza.

“Abbiamo deciso di intervenire in modo rapido e concreto a favore dell’intero territorio – dichiara Massimo Tripuzzi, responsabile direzione regionale Romagna Crédit Agricole Italia – È un esempio di come sia importante agire insieme nell’interesse non solo dei clienti, ma anche della collettività". “Un grazie particolare - aggiunge Paolo Bontempi, presidente della Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza - ai responsabili dell’ospedale di Faenza e a tutto il personale medico e paramedico che, con ammirevole spirito di servizio e abnegazione, affronta orari di lavoro estenuanti per la tutela dei cittadini. L’emergenza sanitaria di queste settimane sta imponendo sacrifici a cui non eravamo più abituati, ma è proprio la consapevolezza dei limiti individuali che consente di riscoprire la forza e la bellezza della solidarietà, possibile anche quando si è costretti a vivere a distanza".