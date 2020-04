Coronavirus, donate all'ospedale 1300 mascherine e visiere protettive

L'associazione Cuore e Territorio, in una donazione effettuata nei giorni scorsi dal presidente Giovanni Morgese e dal vicepresidente Carlo Serafini, ha consegnato 1300 pezzi fra mascherine e visiere protettive al direttore sanitario dell’ospedale di Ravenna, Paolo Tarlazzi. Altre donazioni seguiranno nei prossimi giorni. La raccolta, infatti, continua: e con il contributo dei cittadini si potranno estendere le donazioni anche all’ospedale di Lugo, divenuto “Covid Hospital”.

“Ringrazio dal profondo del cuore, e a nome di tutti i professionisti dell’azienda Usl della Romagna - ha sottolineato il dottorTarlazzi in occasione della consegna dei dispositivi - l’associazione Cuore e Territorio per quanto ha fatto, sta facendo e farà per questa struttura, l’ospedale, che è patrimonio di tutta la comunità ravennate”. Si può continuare a donare con bonifico bancario intestato a Cuore e Territorio presso Cassa di Risparmio Ravenna – Iban IT02F0627013100CC0000027952. La causale è: donazione per coronavirus.