Un cartello alle porte della città: "Bimbi andrà tutto bene, stiamo a casa"

Un cartello che invita a stare a casa è comparso sabato mattina alle porte di Fruges, sulla San Vitale all’ingresso della città, in corrispondenza dell'ingresso del Comune provenendo da Bologna. Il cartello, realizzato dall’artista massese Renato Mancini, recita “Bimbi, andrà tutto bene! Stiamo a casa!”.

"Grazie a tutte le persone che si stanno impegnando per rendere meno faticosa questa fase, nel rispetto delle misure adottate e necessarie per sconfiggere il virus - commenta il sindaco di Massa Lombarda, Daniele Bassi - La creatività dei miei concittadini è di grande conforto, insieme al rigore e alla severità con cui dobbiamo rispettare i provvedimenti assunti. Naturalmente spero che questo cartello sia visto ‘dal vivo’ solo da coloro che escono di casa per i motivi previsti dal Decreto in vigore. Nel nostro territorio saranno intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle norme".