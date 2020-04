Coronavirus, i rugbysti dei Passatelli donano fondi e sangue per l'emergenza

In questi giorni la squadra di rugby “Passatelli” della sezione Old del Ravenna Rugby ha raccolto la somma di 4.300 euro da donare al reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Ravenna. "Con questo gesto abbiamo voluto dare un segnale che lo sport non è insensibile e vuole fare la propria parte in un momento di grande difficoltà per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, superando l’indifferenza, dare un esempio di vicinanza agli operatori sanitari e a quanti in questo momento sono in prima linea per curare e alleviare le sofferenze delle persone - commenta il presidente Michele Maestri - I Passatelli sono costantemente impegnati in molte iniziative benefiche del territorio e di pieno sostegno alle attività giovanili del Ravenna Rugby di cui fanno parte. I componenti la squadra si son autotassati per raccogliere la somma, ma non solo: nei giorni scorsi hanno risposto alla richiesta di donazione del sangue dell’ospedale di Ravenna e subito una decina di loro si sono recati all’ospedale di Ravenna per donare sangue. Ora verrà predisposto il bonifico all’ospedale".

