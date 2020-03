Coronavirus, i volontari aiutano gli anziani a fare la spesa

Il Comune di Bagnara di Romagna per i più deboli in un momento difficile come quello della crisi da Coronavirus. "Chiediamo collaborazione nell'individuare casi di particolare necessità, per i quali sia necessario qualche servizio - spiegano dall'amministrazione - Ci riferiamo ad esempio ad anziani, malati o disabili senza parenti in paese, per i quali volontari del gruppo Gives o indicati dal Comune (per garantire le persone da sciacalli/truffatori, è bene che il Comune possa fare da tramite), con le debite precauzioni sanitarie, possano fare la spesa, distribuire pasti e fornire piccoli servizi indispensabili. Contattateci al numero 0545905502, oppure in messaggistica privata fuori dagli orari di servizi o nella messaggistica privata del sindaco, Riccardo Francone".