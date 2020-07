Coronavirus, l'aggiornamento a domenica: tre nuovi casi positivi nel ravennate

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi sono state segnalate 3 nuove positività: si tratta di 2 pazienti di sesso femminile e 1 di sesso maschile, tutti asintomamtici. Due di essi sono rientrati dall'estero ed erano dunque già in isolamento domiciliare; l'altro è stato individuato attraverso screening. Non si registrano decessi, mentre si è verificata una guarigione completa. Restano, infine circa 150 le persone in quarantena e sorveglianza attiva.



I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornato alla mattinata di oggi, sono dunque 1.084, la cui distribuzione per comune risulta la seguente.

58 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

486 Ravenna

140 Faenza

86 Cervia

68 Lugo

62 Russi

31 Alfonsine

43 Bagnacavallo

23 Castelbolognese

8 Conselice

12 Massa Lombarda

4 Sant’Agata sul Santerno

16 Cotignola

8 Riolo Terme

21 Fusignano

6 Solarolo

11 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara

