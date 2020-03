Coronavirus, l'appello dell'Ail: "Aiutateci a garantire assistenza ai pazienti immunodepressi"

L’emergenza sanitaria da Coronavirus impone all’Ail - Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e il mieloma - di non scendere nelle piazze come da tradizione il 27, 28 e 29 marzo per l’iniziativa Uova di Pasqua Ail.

"In questo momento di emergenza abbiamo messo in campo iniziative straordinarie per continuare a sostenere le attività di Ail nel campo della ricerca scientifica e dei servizi ai pazienti - spiegano - Ail da sempre, e oggi più che mai, mette al primo posto il paziente con diagnosi di tumore del sangue che è particolarmente fragile in quanto il suo sistema immunitario è gravemente depresso e quindi più a rischio. Le terapie prescritte per curare le neoplasie ematologiche sono spesso immunosoppressive, ovvero hanno l’effetto di annullare, o ridurre moltissimo, le difese dell’organismo. Chiediamo di sostenere Ail attraverso gli importanti progetti di ricerca e assistenza portati avanti dall’associazione, simboleggiati in questa occasione dall’Uovo di Pasqua che racchiude il cuore della nostra missione, contattando le aezioni dell’Associazione sul territorio nazionale e attraverso il sito. Tutti insieme possiamo fare la differenza".