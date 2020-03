Coronavirus, la banca non riscuote commissione sui bonifici alla Protezione Civile

Il gruppo La Cassa di Ravenna, che comprende la Cassa di Ravenna spa, Banca di Imolspa e Banco di Lucca e del Tirreno spa, ha deciso di non riscuotere commissioni su bonifici, o altre forme di trasferimento fondi, disposti a favore della Protezione Civile sui conti correnti dedicati agli aiuti per l'emergenza Coronavirus per sostenere l’importante ruolo svolto dalla Protezione Civile nel combattere la pandemia in corso. Il gruppo intende anche cosi sostenere tutte le azioni volte a favorire le iniziative a sostegno della popolazione contro il Coronavirus.

