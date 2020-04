Coronavirus, la cooperativa dona tablet all'ospedale per i pazienti ricoverati

LaCorelli società cooperativa ha voluto fare la sua parte nell'emergenza sanitaria della lotta al Covid-19. Non era possibile, questa volta, organizzare un concerto di raccolta fondi: quindi lo staff della cooperativa si è rivolto direttamente ai responsabili del fundraising dell'Ausl per sapere di cosa ci fosse bisogno. E' così che LaCorelli ha donato all'ospedale di Lugo 5 tablet destinati al reparto Covid, che permetteranno ai pazienti ricoverati di rimanere in contatto con le proprie famiglie per poi entrare, a emergenza terminata, nella dotazione tecnica e informatica dell'ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“In questo momento così difficile - spiegano dalla Cooperativa - abbiamo voluto fare anche noi la nostra parte, stringendoci intorno alla nostra comunità per ribadire il profondo senso di appartenenza e il debito di riconoscenza che ci unisce ad essa, in particolare attraverso il legame con l'Azienda sanitaria locale, che sta combattendo in queste settimane una battaglia in prima linea. Un aiuto concreto che siamo onorati e felici di poter portare oggi a nome della nostra cooperativa”.