Coronavirus, la Pigna: "Igienizzare subito le strade di Ravenna"

"Chiediamo a de Pascale che ordini l’immediata igienizzazione delle strade di Ravenna e del nostro Comune". E' la richiesta della capogruppo della Pigna, Veronica Verlicchi. "Nella lotta per debellare il Coronavirus l’ igienizzazione delle aeree pubbliche, ovvero le strade, ha un ruolo fondamentale - spiega la consigliera - Chiediamo allora a de Pascale che, mentre i ravennati stanno dimostrando ancora una volta un grande senso civico e di rispetto della nostra comunità ottemperando alle disposizioni emanate dal Governo e dalla nostra Regione, agisca su tutto quanto di sua competenza, senza tralasciare nulla. Riteniamo opportuno non tralasciare alcun accorgimento che possa aiutare anche minima parte la lotta alla debellazione del Coronavirus. In quest’ottica esortiamo il sindaco affinché proceda con le disposizioni per l’immediata pulizia e santificazione delle strade, delle piazze e dei luoghi pubblici comunali. Il sindaco ordini a Hera la pulizia immediata delle strade, delle piazze e dei luoghi pubblici con una soluzione a base di ipoclorito. La soluzione servirà per bagnare fondo stradale e pavimentazioni igienizzandole. Ci auguriamo che anche il nostro Comune, così come stanno facendo altri, proceda in questo senso".

