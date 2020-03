Il cuore grande di Laura Pausini: una donazione da 100mila euro per combattere il Coronavirus

Dopo l'appello a restare a casa lanciato nei giorni scorsi per via dell'emergenza Coronavirus, Laura Pausini ha deciso di donare 100mila euro al comitato regionale dell'Emilia-Romagna della Croce Rossa italiana. La cantante di Solarolo ha ricevuto i ringraziamenti per il suo gesto generoso sulla pagina Facebook dello steso comitato: "Ringraziamo di cuore Laura Pausini per il generoso contributo, servirà a dotarci di dispositivi di protezione individuale, materiali per la sanificazione degli ambienti e mezzi di soccorso indispensabili per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Questo è il tempo della gentilezza, il tempo in cui ognuno può fare qualcosa per aiutare l'altro. Siamo tutti "un'Italia che aiuta" e insieme possiamo superare questo momento. Grazie Laura!".

