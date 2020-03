Coronavirus: il Rosario dell'Arcivescovo in diretta Facebook per invocare San Giuseppe

Giovedì 19 marzo, in tutt’Italia si pregherà insieme (in comunione spirituale) per invocare la protezione di San Giuseppe, Custode del Signore e dell’umanità. L’iniziativa lanciata dalla Conferenza episcopale italiana “in questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana invita ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa” a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora, alle 21 di giovedì 19 marzo.

E proprio alle 21 la Diocesi di Ravenna-Cervia accoglie l’invito promuovendo un momento di preghiera nel Santuario di Santa Maria in Porto, davanti all’immagine della Madonna Greca, che sarà guidato dall’Arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Ghizzoni, e trasmesso in streaming sulla pagina facebook del settimanale diocesano Risveglio Duemila (@Risveglio Duemila) e su quella della parrocchia di Santa Maria in Porto.

L’invito, a livello nazionale, è anche di esporre alle finestre un piccolo drappo bianco o una candela accesa, come segno visibile di adesione all’iniziativa.

La preghiera, sempre a livello nazionale, sarà condivisa in diretta su Tv2000 che riprenderà la recita della preghiera mariana (senza partecipazione di popolo, naturalmente) nella chiesa romana di San Giuseppe al Trionfale.