Coronavirus, una donazione da quattromila euro all'ospedale di Lugo

L'Unione Cicloturistica Francesco Baracca, assieme a due realtà del volontariato lughese come Stuoie Sport e Società e Dedalicious, a fronte della gravissima emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro Paese e dello straordinario ed encomiabile sforzo che le strutture sanitarie, il personale che in esse opera e i volontari stanno profondendo, ha deciso di donare all’Ausl della Romagna la somma di quattromila euro, con destinazione specifica all’Ospedale Umberto I di Lugo che già opera come Covid Hospital per l’acquisto di strumentazioni capaci di dare un fattivo apporto per fronteggiare meglio questa situazione. Oltre a ciò con questa donazione si intende contemporaneamente dare un concreto riconoscimento al grande lavoro che gli operatori sanitari stanno svolgendo a favore della comunità intera con abnegazione e rischio anche personale.

