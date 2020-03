Coronavirus, una donazione di Ravenna Farmacie all'Ausl per l'emergenza

I dipendenti di Ravenna Farmacie ogni anno, in occasione delle festività natalizie, raccolgono fondi che verranno destinati a un'attività benefica. Questo per far sì che un momento di allegria vissuto da persone privilegiate possa diventare anche un momento di sollievo per chi è meno fortunato.

Nel passato sono stati inviati fondi a Linea Rosa, alla pediatria dell'ospedale, alle associazioni che sono intervenute a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto. Quest'anno i dipendenti hanno deciso di destinare la donazione, di mille euro, al fondo per l'emergenza Coronavirus della nostra Ausl.

Il gruppo di dipendenti che coordina l'iniziativa ha inviato ai colleghi la notizia nella giornata di lunedì, aggiungendo questa frase: “Ringraziamo ogni singolo dipendente, basta poco per fare gruppo e aiutare chi si trova in un momento di disagio. Siamo onorati di questo gesto di beneficenza che da anni portiamo avanti”.