Adeguarsi ai tempi: un corso insegna il funzionamento di tablet e smartphone

Tornano al centro culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda, in viale Zaganelli 2, i corsi di alfabetizzazione digitale Pane e Internet, promossi dalla Regione Emilia-Romagna e coordinati dal punto Pei dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Dal 16 gennaio all’8 febbraio sarà avviato un corso di alfabetizzazione per l’utilizzo di smartphone e tablet; otto le lezioni in programma, di due ore ciascuna, tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 18. Il costo per iscriversi è di 50 euro; i partecipanti dovranno portare il proprio strumento. Per iscrizioni e ulteriori informazioni, contattare l’Urp del Comune di Massa Lombarda al numero 0545 985890, email urp@comune.massalombarda.ra.it. I corsi sono promossi nell’ambito del progetto Pane e Internet, promosso dalla Regione Emilia- Regione Emilia-Romagna Romagna e dagli enti locali per formare il maggior numero possibile di cittadine e cittadini alla conoscenza e all’uso degli strumenti digitali, di internet e dei servizi online.