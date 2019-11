Cotignola in lutto per la morte di Paolo Montesi: "Ha trasmesso valori straordinari ai giovani"

L’Amministrazione comunale di Cotignola e la Società Ciclistica Cotignolese esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Paolo Montesi, persona illuminata, che ha contribuito fortemente allo sviluppo della comunità. Fu fondatore oltre cinquant’anni fa della Torneria Montesi Srl, importante realtà che opera nel settore della subfornitura meccanica. Ricoprì inoltre la carica di presidente della Società Ciclistica Cotignolese dal 1988 per ventidue anni, divenendone poi presidente onorario. Sotto l’aspetto sociale, ha dato un costante sostegno all’associazionismo locale, sportivo e non, favorendo lo sviluppo dell’attività giovanile e trasmettendo valori straordinari per la formazione e la crescita dei giovani.