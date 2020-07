Covid-19, sono 17 i nuovi positivi: tutti arrivati dall'estero ed asintomatici

Sono 17 le nuove positività al covid-19 riscontrate nel territorio provinciale di Ravenna. Si tratta di persone provenienti dall'estero con vari voli atterrati negli ultimi giorni all'aeroporto di Fiumicino, e sui quali le autorità sanitarie avevano segnalato casi di positività. Tali pazienti sono tutti già in isolamento. Di questi, 14 sono domiciliati nel comune di Ravenna (13 dei quali residenti nella stessa abitazione) e 3 nel Comune di Cervia facenti parte del medesimo nucleo abitativo. Al momento sono tutti asintomatici. I loro contatti stretti sono stati rintracciati e per loro è stato disposto l'isolamento a domicilio in albergo covid; sono inoltre in corso i relativi tamponi. Non si registrano nuovi decessi nè nuove guarigioni complete.

"Grazie all'attivazione di procedure sperimentate in questi mesi e alla collaborazione tra tutte le Autorità sanitarie, il Dipartimento di Sanità pubblica dell' Ausl Romagna ha subito individuato i pazienti da sottoporre a tampone e quindi le positività - afferma il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia, Michele De Pascale -. Va sottolineato che queste persone, per lo più rientrate dall'estero, erano già in isolamento domiciliare, ma comunque il personale sanitario ha tempestivamente individuato tutti i loro contatti che sono stati posti, a loro volta, in isolamento, e sta effettuando ulteriori tamponi".

"Questo ci porta a dire che la situazione si può ritenere sotto controllo - conclude il primo cittadino -. Ad ogni modo, per il principio di massima prudenza, invitiamo tutti coloro che sono rientrati dall'estero o hanno avuto contatti con persone rientrate dal Bangladesh o da altri Paesi a rischio, a contattare l'Igiene pubblica per effettuare un tampone. Grazie alla collaborazione di tutti riusciremo a mantenere la situazione sotto controllo". I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate sono 1.071.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La distribuzione dei casi

58 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

479 Ravenna

139 Faenza

84 Cervia

68 Lugo

62 Russi

31 Alfonsine

40 Bagnacavallo

23 Castelbolognese

8 Conselice

12 Massa Lombarda

4 Sant’Agata sul Santerno

16 Cotignola

8 Riolo Terme

21 Fusignano

6 Solarolo

11 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara