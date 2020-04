Crolla una parte di tetto nella sede dell'Ausl: uffici inagibili

Venerdì mattina presso l’edificio sede del distretto di Faenza dell'Ausl Romagna, in Largo Portello 1, si è verificato un crollo di una parte del tetto sul quale erano stati intrapresi lavori di manutenzione, sospesi a seguito dei provvedimenti relativi al Covid 19. Il crollo, a seguito del quale non vi sono stati danni a persone, ha riguardato una porzione del tetto dell’edificio e ha coinvolto e reso inagibili alcuni uffici della struttura.

I danni sono stimabili, anche se approssimativamente, in circa 60mila euro. L’Ufficio Tecnico aziendale si è subito attivato per la messa in sicurezza dell’edificio; il direttore di distretto, Donatina Cilla, ha individuato spazi presso altre sedi aziendali in cui spostare trasferire, in questa fase, i dipendenti che lavorano negli uffici inagibili. Tali trasferimenti non riguardano servizi ad accesso diretto da parte del pubblico.