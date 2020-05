Dal virtuale al reale, un sondaggio per i tifosi del Ravenna FC

In un periodo dove il senso di comunità si è sempre più spostato verso la versione virtuale: la community, il Ravenna vuole sfruttare la tecnologia per entrare in contatto con la propria tifoseria in modo diretto. E quale momento migliore di questo, con il mondo del calcio in attesa delle decisioni in merito alle sorti di questo campionato e del prossimo per lanciare una nuova iniziativa di interazione con i propri tifosi. Il rapporto con il territorio è un elemento fondante del progetto giallorosso, un progetto ambizioso che ha vissuto di tanti momenti alti ed alcuni bassi, ma che dal territorio riceve linfa vitale per crescere. Per agevolare questo interscambio tra città e società è stato infatti creato un sondaggio con il chiaro intento per conoscere meglio le abitudini e gli interessi del popolo giallorosso. E’ una operazione che permetterà alla società di valutare la rotta fin qui intrapresa, ricevere feedback e definire come orientare strategicamente alcune scelte future. Indicazioni che saranno utili per cercare di avvicinare sempre di più l’esperienza offerta a quelli che sono i desideri della propria tifoseria.

Gli amanti del Ravenna sono chiamati a rispondere a qualche semplice domanda legata alla loro esperienza in giallorosso attraverso un semplice modulo da compilare online da qualsiasi pc o telefonino. Al termine della compilazione sarà possibile godersi un momento di “aggregazione virtuale” come ringraziamento per avere collaborato: un video inedito che ripercorre le emozioni vissute con i tifosi nella promozione in serie C di tre anni fa il cui anniversario è stato celebrato proprio negli ultimi giorni. Il sondaggio è raggiungibile a questo link: www.ravennafc.it/sondaggio