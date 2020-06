Dalla onlus 5000 euro all'ospedale per aiutare i pazienti

Il Club 41 di Ravenna ha donato 5000 euro ad Air - Amici Insieme per Ravenna, onlus di recente costituzione che persegue finalità di solidarietà sociale, in questo momento impegnata alla lotta contro il Coronavirus. “La somma ha contribuito all’acquisto di una apparecchiatura wireless di telemonitoraggio multiparametrico che consente il controllo a distanza dei parametri vitali dei pazienti, device già consegnato al nostro ospedale Santa Maria delle Croci - spiega Umberto Grandi, attuale Presidente del Club 41 di Ravenna - E’ stato facile decidere in questo senso: Gianluca Danesi, pneumologo impegnato nell’emergenza Covid e socio fondatore di Air, è un nostro amico ed è anche socio del Club 41. In questo momento emergente ben volentieri abbiamo voluto dare una mano a chi si impegna per la salute di tutti noi. Chi volesse imitarci può ancora farlo, con un versamento sul conto corrente intestato alla onlus (Iban: IT34O0306909606100000172233)”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.