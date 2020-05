Dalla raccolta fondi "Lugo nel cuore" 1400 euro per la Pubblica Assistenza

Si è conclusa con un ottimo risultato l’asta di beneficienza "#Lugonelcuore". L’evento online si è svolto nella pagina Facebook della beneficiaria, la Pubblica Assistenza di Lugo. Sono stati proposti 40 articoli offerti da un folto gruppo di commercianti, artisti ed artigiani. I prezzi di base d’asta partivano da 7 euro e in chiusura le offerte hanno raggiunto complessivamente 1.400 euro accreditati direttamente dagli acquirenti sul conto della Pubblica Assistenza.

L’iniziativa partita da un piccolo gruppo ha subito trovato molte adesioni. Nel giro di un paio di settimane si è arrivati alle tanto attese 48 ore stabilite per aggiudicarsi i prodotti offerti e la partecipazione è stata costante e attiva. La Pubblica Assistenza, impegnata con un ruolo fondamentale soprattutto in questo momento di emergenza, utilizzerà quanto ricavato dall’asta per l’acquisto di vari dpi (dispositivi di protezione individuale) come mascherine, guanti, camici, prodotti per la santificazione. Materiale indispensabile per la sicurezza nel trasporto dei pazienti per contrastare il Covid, nemico invisibile.