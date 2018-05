Danni da maltempo, ingegneri e geometri aiutano a compilare le richieste di rimborso gratuitamente

In merito a quanto disposto dall'Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 511/2018, la Regione Emilia Romagna ha richiesto ai Comuni una ricognizione dei fabbisogni finanziari, relativi al patrimonio pubblico, privato, delle attività economiche e produttive, danneggiato dagli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del comune di Ravenna nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017. I cittadini dovranno quindi consegnare le nuove schede entro e non oltre il 31 maggio 2018.

L’amministrazione comunale ha richiesto la collaborazione agli ordini professionali della provincia e con grande disponibilità hanno aderito l’Ordine degli Ingegneri ed il Collegio dei Geometri, che presteranno il loro supporto tecnico gratuito nella compilazione delle schede B e C ai cittadini che dovessero averne bisogno. I giorni, gli orari e i luoghi nei quali recarsi sono i seguenti: Ordine degli Ingegneri, viale Randi n.37 nelle giornate di mercoledì 16, 23 e 30 maggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30; Collegio dei Geometri, via Baccarini n.60 nelle giornate di giovedì 17, 24 e 31 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Il Comune di Ravenna ha inoltre messo a disposizione un apposito ufficio al quale ci si può rivolgere per consulenza telefonica, assistenza e qualsiasi chiarimento per la compilazione e presentazione delle domande, telefonando allo 0544482088 o allo 0544482475 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. L’avviso pubblico completo per la ricognizione dei danni è pubblicato al link http://bit.ly/2IhyqNC.