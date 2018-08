Deve scontare tre anni di carcere: 32enne ritrovato dai Carabinieri a Lido di Savio

I Carabinieri di Savio, nel corso di servizio perlustrativo per il controllo del territorio hanno rintracciato ed arrestato un 32enne albanese residente nel milanese, nullafacente e già noto alle forze dell’ordine, in quanto colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione. L’uomo deve infatti scontare la pena di 3 anni e 2 mesi per reati contro il patrimonio. L’uomo, che era alloggiato in un noto albergo di Lido di Savio, esperite le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Ravenna.